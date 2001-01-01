Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

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