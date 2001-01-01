Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM 02:04
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 03:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Москве таксист расстрелял пьяного пассажира с ножом
В ночь на воскресенье в Москве на улице Большая Дмитровка произошел конфликт водителя такси с пьяным пассажиром с ножом.
Обновлено в 02:50
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Технологии
В ноутбуках Lenovo найдена опасная уязвимость
В ПО ноутбуков Lenovo обнаружена опасная уязвимость.
Обновлено в 03:06
Политика
Британия решила «удешевить» Brexit на 30 миллиардов фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует выступить с заявлением на саммите G7 в Биаррице с объявлением, что Лондон сократит на 30 миллиардов фунтов стерлингов выплату Евросоюзу в случае, если британской стороне придется выходить из него без сделки.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП
Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.
Обновлено в 03:08
Наука
Ученые назвали самую «страшную» группу крови
Научные сотрудники Гарвардского университета сообщили, что самой «страшной» группой крови является четвертая отрицательная.
Обновлено в 03:12
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Наука
Миф: «10 000 часов практики» не сделают из вас эксперта
В среднем к 20 годам лучшие музыканты набирали по 10 000 часов практики.
Обновлено 22 августа в 02:37
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Энергетика
Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено 23 августа в 08:29
Политика
Саммит G7 официально открылся в Биаррице
В Биаррице на юге Франции официально начался саммит стран "Большой семерки" (G7).
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
«Мафия Skype»: что стало с людьми, стоявшими у истоков самой успешной европейской IT-компании
В 2009 году eBay продал 70% Skype за $2,75 млрд группе инвесторов под названием Silver Lake, в которую входили некоторые из сооснователей Skype.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Эвра пошутил над Фердинандом в Instagram
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в Instagram опубликовал шутку над своим экс-партнером по команде Рио Фердинандом.
Обновлено в 03:15
Экономика
Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь раз
Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.
Обновлено в 02:35
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07