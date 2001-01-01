Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM 02:04
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
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Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
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Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел в воскресенье утром.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
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Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO
По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Волгоградцам покажут военную технику и пригласят на службу по контракту
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Гаджеты
MediaTek увеличит инвестиции в исследования и разработки
MediaTek рассчитывает, что увеличить долю на рынке мобильных чипов в обозримом будущем помогут решения в области 5G.
Обновлено в 04:33
Футбол
«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир»
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Армавир» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Дубль в составе хозяев оформил Адлан Кацаев.
Обновлено в 04:56
Недвижимость
Стоимость новостройки в Казани за год выросла на треть
Как показывает годовая динамика роста цен на жилье в России, стоимость новостроек в Казани за этот период подорожала на треть.
Обновлено в 02:06
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 19:21
Авто
На тестах замечен прототип обновленного Volkswagen Transporter T7
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
RedmiBook 14 с Intel Core i7 10-го поколения представят 29 августа
Новый официальный рекламный баннер, который был опубликован компанией Redmi, подтверждает, что 29 августа производитель готовится анонсировать новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая будет оснащена процессором Intel Core i7 уже 10-го поколения.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Чувашии
В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21