Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM 02:04
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Эксперты оценили продажи бренда Jaguar Land Rover в России
Обновлено вчера в 14:49
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Футбол
Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено 23 августа в 17:45
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Перелицованный Honda CR-V выйдет в продажу осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
О каких болезнях может говорить постоянная жажда
Врачи выделяют пять болезней, при которых пациент испытывает постоянную сильную жажду.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия проводит служебную проверку после публикации видеозаписи, на которой люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 02:09
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Показаны изображения пикапа Rolls-Royce Cullinan
Если Rolls-Royce предложит пикап Cullinan, можно поспорить, что хотя бы несколько человек захотят его просто из фанатизма.
Обновлено 23 августа в 13:20
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Экономика
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол
Монтелла раскритиковал судью после матча с «Наполи»
В первом туре Серии А «фиалки» проиграли «Наполи» (3:4). По словам Винченцо Монтеллы, арбитры неоднозначно трактовали несколько эпизодов матча, включая пенальти на Мертенсе, однако не захотели проверить правильность решений при помощи VAR.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
Обновлено 23 августа в 07:01
Авто
Назван ТОП-3 самых проходимых кроссоверов на рынке РФ
«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-3 иностранных кроссоверов на российском рынке, которые могут себя проявить и на бездорожье.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Путешествия
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Нападающий Патрик Марун подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил контракт с нападающим Патриком Маруном, 25 августа сообщает пресс-служба НХЛ.
Обновлено вчера в 18:58
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Космос
Что будет, если 28 августа астероид 2019 OU1 упадет на Землю?
В среду, 28 августа 2019 года, рядом с Землей пролетит астероид 2019 OU1.
Обновлено 23 августа в 07:39