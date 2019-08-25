Экономика

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM вчера в 02:04

Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
Известия24 августа в 17:02

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Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

REGNUMвчера в 02:04

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Lenta.ruвчера в 06:09

Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

Life.ruвчера в 04:23

Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

Комсомольская правдавчера в 04:19

Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО

Московский Комсомолецвчера в 08:30

Названы регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

News.ruвчера в 00:21

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известия24 августа в 17:02
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
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Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия

Уралец попытался утопить айфон, чтобы не отдавать судебным приставам

В Свердловской области житель села Обуховского попытался утопить айфон, чтобы не отдавать его судебным приставам.
Обновлено в 01:04
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом

Обновлено вчера в 06:37
Кино

Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

Обновлено вчера в 21:35
Здоровье

Названы мешающие похудеть факторы

Обновлено в 00:29
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле

Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Китае в ДТП с автобусом погибли семь человек

Как говорится в заявлении Отдела пропаганды партийного комитета города Янцзян, семь человек погибли и еще 11 получили ранения.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Прокуратура проверяет врачей Тюмени из-за отказа принять пациентку

В Тюмени прокуратура начала проверку по факту отказа медиков принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено вчера в 14:37
Музыка

Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого

Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Происшествия

У Цветного бульвара в Тюмени ночью сбили двух девушек

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Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 00:00
Экономика

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Минпромторг проводит санкцопрос

Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

Обновлено вчера в 14:02
Технологии

На Чукотке готовятся встречать ПЭБ «Академик Ломоносов»

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", построенный на Балтийском заводе, направился в Певек из Мурманска.
Обновлено 23 августа в 04:25
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Турист сорвался с тарзанки в ущелье в Кабардино-Балкарии

Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Обновлено вчера в 19:05
Финансы

Мировую экономику убьет многотриллионный корпоративный долг

Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, почти половина которого приходится на США.
Обновлено в 01:00
Авто

Составлен топ-3 лучших кроссоверов для российского бездорожья

Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.
Обновлено в 00:18
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:54
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