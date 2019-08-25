Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM вчера в 02:04
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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с чего всё началось
Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).Известия24 августа в 17:02
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Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Комсомольская правдавчера в 04:19
Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО
Московский Комсомолецвчера в 08:30
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