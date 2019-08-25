Экономика

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM 02:04

Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:02

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Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Lenta.ru06:09

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Rambler News Service05:24

Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

Комсомольская правда04:19

Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

Life.ru04:23

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

REGNUM02:04

Названы регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

News.ru00:21

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известиявчера в 17:02
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Американские эксперты заявили, что у России нет средств на создание сверхмощного оружия

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