Экономика

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотекеREGNUM 02:04

Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:02

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Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО

Московский Комсомолец08:30

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известиявчера в 17:02

Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

Life.ru04:23

Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

Комсомольская правда04:19

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

REGNUM02:04

Названы регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

News.ru00:21

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Lenta.ru06:09
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Киберспорт

OG стала двукратным чемпионом мира, выиграв The International 2019

Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

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Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда

Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
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Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

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Лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице о "совместной коммуникации" по иранскому досье, чтобы избежать появления у Тегерана ядерного оружия и эскалации в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Футбол

Спортивный директор «Ювентуса» исключил трансфер Икарди

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Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
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Обновлено 23 августа в 18:10
Политика

МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией

Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Трамп и Абэ поспорили о ракетных испытаниях КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся ракетные испытания, которые проводит Северная Корея, однако они не нарушают никаких соглашений.
Обновлено в 07:00
Экономика

В России установлен новый прожиточный минимум

Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Кривом Роге дотла сгорела церковь

Обновлено в 05:21
Политика

Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%

Обновлено в 06:07
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

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Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Политика

Глава администрации Зеленского отметил День независимости Украины на Лазурном берегу с go-go танцовщицами (видео)

Глава администрации президента Украины Богдан отметил День независимости в ресторане на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.
Обновлено в 06:01
Политика

Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие

Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС РФ

Герой России назвал истребитель Су-57, имеющий уникальные лётные характеристики и сверхсовременное оборудование.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Обновлено в 07:58
Киберспорт

В сеть выложили первый геймплейный ролик The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Обновлено в 08:11
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Футбол

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут

«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Обновлено в 08:30
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