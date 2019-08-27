Как подсчитали аналитики FinExpertiza, объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 триллиона рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 триллиона или на 8,98 процента. Чаще всего в этом году кредиты брали жители Севастополя, Республики Крым и Ленинградской области.

с чего всё началось

По итогам первого полугодия 2019 года россияне взяли кредитов в 4,5 раза больше по сравнению с 2010 годом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Названы регионы России, где в 2019 году чаще всего брали кредиты

Армия и оружие Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Футбол Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020 Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Кино В киновселенной Marvel появится супергерой-гей Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.

Здоровье Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.

Шоу-бизнес Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала, как загорает топлес На своей страничке в Instagram 65-летняя певица опубликовала фото, на котором показала, как загорает на пляже топлес.У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде.

Экономика Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Политика Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».

Происшествия В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.