Экономика
9111.ruНазваны регионы России, где в 2019 году чаще всего брали кредиты
По итогам первого полугодия 2019 года россияне взяли кредитов в 4,5 раза больше по сравнению с 2010 годом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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с чего всё началось
Как подсчитали аналитики FinExpertiza, объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 триллиона рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 триллиона или на 8,98 процента. Чаще всего в этом году кредиты брали жители Севастополя, Республики Крым и Ленинградской области.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:59, Вашингтон
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В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.
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В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
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Росстат зафиксировал рост бедности в России
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Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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