Экономика

Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками
REGNUM
вчера в 20:52

В Крыму и Севастополе, где люди еще не успели набрать кредитов в российских банках, показатель составляет 10,8% и 11,1% соответственно. Немного должников и в Ингушетии, показатель для которой — 11,9%. В Дагестане уровень закредитованности 18%, в Чечне — 19,9%.
REGNUMвчера в 20:52
с чего всё началось

Исследование показало, жители каких регионов больше всего задолжали банкам

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей.
РИА Новостивчера в 16:20

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Названы самые закредитованные регионы России

Взгляд.ру01:28

Названы регионы с наибольшим числом должников перед банками

News.ruвчера в 22:12

Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками

REGNUMвчера в 20:52

Калмыкия лидирует в списке российских регионов по уровню кредитной нагрузки на жителей

Эхо Москвывчера в 19:04

Названы регионы России, в которых жители больше всего задолжали банкам

Телеканал 360°вчера в 17:29

Стало известно, жители каких российских регионов больше всего задолжали банкам

ФАНвчера в 17:06

Исследование показало, жители каких регионов больше всего задолжали банкам

РИА Новостивчера в 16:20
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:06, Ашберн
Экономика

Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%

По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика

Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт

Согласно инициативе НПА, подарочные карты магазинов будут приравнены к банковским платежным инструментам.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд

За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика

На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа

"Укртрансгаз" ожидает дефицит средств в размере $800 млн в 2019 году из-за снижения тарифов на транзит газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:33
Финансы

Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны

Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика

ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Акционеры «Соллерс» и Globaltrans займутся логистикой

Совладельцами ООО НЛ (по 25%) значатся ООО «Эрфикс» и кипрские Matissen Hill Ltd, Waterose Investments Ltd и Side Pears Holdings Ltd. «Эрфикс» принадлежит гендиректору «Соллерс» Вадиму Швецову, через него он владеет 68,91% автоконцерна.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400

Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 00:47
Финансы

Рубль «обвалила» падающая нефть

Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Строительство индустриального парка в Кызыле начнется в 2019 году

Строительство нового индустриального парка по производству стройматериалов и переработке шерсти и шкур в Кызыле начнется в 2019 году, заявил в ежегодном послании парламенту Республики Тыва глава региона Шолбан Кара-оол.
Обновлено в 01:42
Экономика

Определились претенденты на покупку активов «Крымтелекома» за ₽1 млрд

Претенденты на оператора ООО "Сарыч", по данным СПАРК, владеет ЗПИФ "Альбиорикс" под управлением ООО "Северная эгида", принадлежащего Софии Ногинской.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Российская таможня получит из Китая информацию о посылках

Пока начался обмен информацией только об отдельных категориях рискованных товаров, а также если могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность, уточняет представитель ФТС, но в дальнейшем перечень расширится.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом 1,35 млрд рублей

Наблюдательный совет Ростеха согласовал основные параметры сделки по созданию совместного с АФК "Система" Владимира Евтушенкова предприятия в сфере микроэлектроники, АФК заплатит за контроль в СП 1,35 млрд рублей.
Обновлено в 01:16
Финансы

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом Ставки аренды коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц не изменились.
Обновлено вчера в 06:50
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