По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей.

с чего всё началось

В Крыму и Севастополе, где люди еще не успели набрать кредитов в российских банках, показатель составляет 10,8% и 11,1% соответственно. Немного должников и в Ингушетии, показатель для которой — 11,9%. В Дагестане уровень закредитованности 18%, в Чечне — 19,9%.

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