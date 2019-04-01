Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинцииРЕН ТВ 21:12

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

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Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Низкие показатели выявлены в населенных пунктах на Северном Кавказе и в Ивановской области.

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

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