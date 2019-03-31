Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатамиПолит.ру 18:00

Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Известия19:27

Росстат составил рейтинг малых и средних городов с самыми большими зарплатами

iReactor19:21

Эксперты назвали регионы с оптимальным соотношением зарплат и цен, помимо Москвы и Санкт-Петербурга

Царьград19:18

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Полит.ру18:00

Высокие зарплаты в регионах получают в Сибири и ДФО, низкие - на Северном Кавказе

ПРАЙМ17:28

Саратовская область - 11-я с конца по уровню зарплат в России

Saratovnews04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Рогозин назвал личной трагедией гибель Филевой

По словам гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, гибель в авиакатастрофе совладельцы авиакомпании S7 Натальи Филевой является его "личной трагедией".
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»

Обновлено в 12:00
Космос

Астронавты вновь выходят в открытый космос для установки новых батарей на МКС

Предполагалось, что Коч выйдет наружу вместе с еще одной женщиной-астронавтом Энн Макклейн – и эта космическая прогулка должна была стать первым в мире выходом в открытый космос группы, состоящей исключительно из представительниц прекрасного пола.
Обновлено в 03:19
Культура

Картина Леонардо да Винчи исчезла из филиала Лувра в Абу-Даби

Как отмечает газета, в сентябре 2018 года филиал Лувра отменил презентацию картины "без объяснения причин".
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский назвал «шагом к победе» результаты экзит-полов

Обновлено в 13:50
Музыка

Сахалинские музыканты покорили «Цветок Мугунхва в Сеуле»

С 24 по 31 марта в Корее проходил международный фестиваль-конкурс Цветок Мугунхва в Сеуле .
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Обновлено 29 марта в 11:21
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на Украине

Действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:54
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Технологии

Утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.
Обновлено в 18:04
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Общество

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Общество

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Игры

Quantic Dream убрала системные требования Detroit: Become Human и других своих игр из Epic Games Store

Видимо, сотрудники Epic Games использовали какой-то шаблон, а Quantic Dream убрала странные системные требования.
Обновлено 29 марта в 06:35
Общество

Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму

Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
Футбол

«Селтик» выиграл у «Рейнджерс» дерби «Старой фирмы»

Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".
Обновлено в 10:01
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» на последней минуте матча

Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:29
Футбол

Реал — Уэска 3:2

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники

В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах

Обновлено в 16:25
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн

Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное