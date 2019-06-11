Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Происшествия
В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров
Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие
В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Индии выяснили причину катастрофы МИ-17
Исходя из отчетов Следственной палаты, главы ВВС и ПВО Индии предстанут перед трибуналом из-за ошибки, которая привела к гибели индийских военнослужащих.
Обновлено в 03:13
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Появились слухи о том, что актриса Марго Робби ждет ребенка
Марго Робби – актриса, недавно сыгравшая в фильме блистательного и неоднозначного Квентина Тарантино, решила порадовать своего супруга, Тома Акерли, наследником.
Обновлено в 08:18
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Если автовладелец обращается в сервисный центр с этой проблемой, дилер обязан разобрать коробку передач в присутствии владельца и зафиксировать весь процесс на видео.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным
«Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.
Обновлено в 07:55
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Политика
Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Футбол
Мамаев вычислил дату выхода на свободу
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Су-27 перехватил у российских границ самолёты ВВС США и Швеции
Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, экипаж российского истребителя идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»
Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
Обновлено в 06:18
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10