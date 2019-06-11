Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

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Подмосковье вошло в топ-10 регионов РФ с самым быстрым ростом зарплат

ФАН12:05

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

Газета.Ru07:11

Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Авто

Российский авторынок занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае усилил падение, тем не менее сохранил 5 место в европейского рейтинга.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Обновлено в 13:46
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Обновлено в 13:30
Футбол

Гол Ионова принес России победу над Кипром – 1:0

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде победила Кипр (1:0). Единственный гол на счету Алексея Ионова.
Обновлено в 16:37
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено в 12:32
Политика

Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова

Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.
Обновлено в 10:37
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Общество

Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что перекройки границы с Чечней не будет, а ситуацию хотела "разогреть" некоторая часть населения в своих узкокорыстных интересах.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале

Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.
Обновлено в 17:40
Общество

В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
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