Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

Подробнее о событии

Подмосковье вошло в топ-10 регионов РФ с самым быстрым ростом зарплат

ФАН12:05

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

Газета.Ru07:11

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Футбол

Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов

В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Голунов прокомментировал закрытие уголовного дела

Ранее МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика

Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду

Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Обновлено в 14:25
Политика

Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса

На сегодняшний день количество россиян, выступающих за независимость Донбасса снизилось и составило 29%.
Обновлено в 05:24
Футбол

В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея

Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Культура

Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Участник проекта «Голос» скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 10:32
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Политика

США ввели новые санкции против Сирии

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Музыка

Песня петербуржцев Little Big появится в игре Just Dance 2020

Популярный хит петербургской группы Little Big "Skibidi" войдет в новую версию игры Ubisoft под названием "Just Dance 2020".
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы

Задержавшие журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО

Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
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