Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Голунов прокомментировал закрытие уголовного дела
Ранее МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика
Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду
Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Обновлено в 14:25
Политика
Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса
На сегодняшний день количество россиян, выступающих за независимость Донбасса снизилось и составило 29%.
Обновлено в 05:24
Футбол
В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Культура
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Участник проекта «Голос» скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 10:32
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Политика
США ввели новые санкции против Сирии
Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Музыка
Песня петербуржцев Little Big появится в игре Just Dance 2020
Популярный хит петербургской группы Little Big "Skibidi" войдет в новую версию игры Ubisoft под названием "Just Dance 2020".
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы
Задержавшие журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51