Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

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Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

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Российская газетавчера в 20:46

Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

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Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Газета.Ru03:30
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.
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По словам адвоката, защита Голунова и интернет-издание "Медуза" обжаловали решение суда о его домашнем аресте.
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В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Экономика

Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
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Селин Дион остановила выступление из-за похода зрителя в туалет

Обновлено в 00:43
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Amazon стал самым дорогим брендом

Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
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Индекс РТС обновил максимум 2014 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
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Смертельно больной бывший игрок «Зенита» отказался от эвтаназии

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Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

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Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Стала известна дата начала продаж токена Telegram

Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
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Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
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Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
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В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

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