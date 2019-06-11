Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:30
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Политика
Лукашенко предложил уволить весь белорусский Гидрометцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 июня, что сотрудников Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета) нужно уволить или «привести в чувство».
Обновлено в 08:08
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Авто
Почему АвтоВАЗ не возобновит выпуск «классики»
По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-владельцу банка «Югра» Хотину
Басманный суд в Москве продлил на три месяца домашний арест бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину.
Обновлено в 08:13
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1, стр. 1) по 100 кв. м за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Появились слухи о том, что актриса Марго Робби ждет ребенка
Марго Робби – актриса, недавно сыгравшая в фильме блистательного и неоднозначного Квентина Тарантино, решила порадовать своего супруга, Тома Акерли, наследником.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Появились новые снимки кроссовера Nissan Juke
Японская компания Nissan намерена в нынешнем году презентовать усовершенствованный кроссовер Juke, который уже проходит тестовые заезды.
Обновлено в 09:36
Общество
Высший балл на ЕГЭ по литературе получили 15 челябинских выпускников
В этом году 15 южноуральских выпускников набрали максимальные сто баллов по литературе, еще 145 человек, или 18 процентов от общего числа сдававших этот экзамен, получили более 80 баллов.
Обновлено в 01:18
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02