Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом
Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился Питером Дэвидом - главой внешнеполитического ведомства Гренады.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
Обновлено в 04:44
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча
Инцидент произошел во время матча Единой лиги ВТБ. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека
Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА. Напомним, что "армейцы" проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:08
Экономика
ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Обновлено в 07:11
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Культура
В Большом театре вручат госнаграды
Во вторник, 11 июня, в Атриуме Большого театра состоится церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами России и ведомственными наградами Минкультуры.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика
Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обнажилась ради фотосессии в поле с ромашками
После фотосессии с тюльпанами 37-летняя Анастасия Макеева попозировала на ромашковом поле, с букетом цветов в руках.
Обновлено в 07:39