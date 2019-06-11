Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

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Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

Газета.Ru07:11

Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

РИА Новости01:55

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46
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Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Обновлено в 05:26
Происшествия

«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»

Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом

Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился Питером Дэвидом - главой внешнеполитического ведомства Гренады.
Обновлено в 07:45
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Обновлено в 04:44
Происшествия

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча

Инцидент произошел во время матча Единой лиги ВТБ. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

Обновлено в 04:01
Футбол

«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека

Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА. Напомним, что "армейцы" проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:08
Экономика

ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit

Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Обновлено в 07:11
Политика

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Культура

В Большом театре вручат госнаграды

Во вторник, 11 июня, в Атриуме Большого театра состоится церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами России и ведомственными наградами Минкультуры.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика

Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева обнажилась ради фотосессии в поле с ромашками

После фотосессии с тюльпанами 37-летняя Анастасия Макеева попозировала на ромашковом поле, с букетом цветов в руках.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 08:00
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