Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

с чего всё началось

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