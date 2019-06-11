Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено в 11:59
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Россия купит 98 «Ночных охотников»
Обновлено в 06:10
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали
Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 11:49
Общество
Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества
Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол
Мессина назначен главным тренером «Милана»
Бывший главный тренер московского ЦСКА Этторе Мессина стал новым наставником «Милана», сменив на посту Симоне Пьяниджиани.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Реал» может приобрести хавбека «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов «Реала».
Обновлено в 13:00
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2
Обновлено в 10:37
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
«Лучше уделить время близким и родным и какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш»,— сказал господин Голунов журналистам.
Обновлено в 13:57
Политика
«Бутик ФСБ»: от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина
Через «бутик» якобы решаются вопросы, возникающие у коммерсантов по линии ФСБ и МВД, а также заказы на посадку конкурентов, возбуждение или прекращение уголовных дел.
Обновлено в 08:12
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова
Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено в 10:43
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49