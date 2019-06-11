Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

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Подмосковье вошло в топ-10 регионов РФ с самым быстрым ростом зарплат

ФАН12:05

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

Газета.Ru07:11

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46
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WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
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Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
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Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

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Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело

Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
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Отец Ассанжа навестил основателя WikiLeaks в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестил сына в тюрьме. Об этом сообщает издание Evening Standard.
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Здоровье

Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти

Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
Обновлено в 09:44
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Музыка

Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»

Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
Авто

Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа

Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Политика

Восточные немцы рассказали об отношении к России

Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Политика

Мать Голунова отреагировала на его освобождение

Мать журналиста "Медузы" Ивана Голунова прокомментировала его освобождение.
Обновлено в 18:43
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Экономика

Fitch поместило рейтинг «Энел Россия» на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Энел Россия" (входит в энергетический холдинг Enel) в иностранной и национальной валюте "BB+" на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Обновлено в 13:46
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Политика

Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Политика

Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

Ранее департамент информации и печати МИД России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы были "проинформированы (на ее заседании во вторник) о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября".
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено вчера в 10:13
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Музыка

Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено в 17:08
Музыка

Radiohead выложили неизданные записи после атаки хакеров

Музыканты решили не платить выкуп и поделиться музыкой самим – сейчас за 23 доллара можно купить 18 часов неизданных песен и набросков к ним.
Обновлено в 16:59
Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
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