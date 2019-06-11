Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплатREGNUM 04:08

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Российская газетавчера в 20:46

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Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РБК03:32

В России перечислили регионы с высоким ростом зарплат

URA.Ru03:31

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Известиявчера в 22:16

Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

РИА Новости01:55

Эксперты составили рейтинг регионов с самым высоким темпом роста зарплат

News.ruвчера в 23:43

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Газета.Ru03:30

Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 20:46
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Происшествия

Чайка заверил Матвиенко в строгом контроле дела Голунова

Обновлено в 03:51
Экономика

Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре

Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Спасатели эвакуировали 30 жителей пятиэтажного дома в Адлерском районе Сочи, где произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в городской администрации.
Обновлено в 02:51
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено 09 июня в 17:00
Происшествия

Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты

В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Недвижимость

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова признал, что отец может умереть

Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсера, рассказал о риске летального исхода для отца.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Кино

Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации «12 стульев»

Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации "12 стульев" "Мосфильм" начал работать над новой экранизацией "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В Германии назвали самые красивые русские имена

Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз

20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика

Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США

Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
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