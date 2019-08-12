с чего всё началось

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи. На четвертой и пятой позициях - Югра и Ненецкий автономный округ (32 и 29 процентов соответственно).

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

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