Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи. На четвертой и пятой позициях - Югра и Ненецкий автономный округ (32 и 29 процентов соответственно).
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
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Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Общество
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По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
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В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Петербурге вспомнят погибших на «Курске»
Сегодня, 12 августа, в Санкт-Петербурге пройдут памятно-мемориальные мероприятия в связи с 19-й годовщиной гибели экипажа атомного подводного крейсера К-141 «Курск» в Баренцевом море в 2000 году.
Обновлено в 02:53
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Политика
Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Здоровье
Медики признали корвалол опасным для здоровья
Оказалось, что в составе «корвалола» есть спирт и фенобарбитал, применение которых вызывает ряд побочных эффектов.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа
В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба.
Обновлено в 04:25
Экономика
Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСА
Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.
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Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Культура
В Кинешме прочитают лекцию о театрах Южной Кореи
За рамками I Международного фестиваля камерных театральных форм, 14 августа в 14 часов, в малом зале Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского состоится лекция о театрах Южной Кореи.
Обновлено в 03:52
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
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Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
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Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
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Армия и оружие
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Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»
Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:11
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Эльдор Шомуродов: «В „Ростове“ очень профессионально относятся к любой мелочи»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал об особенностях тренировок и подготовки команды Валерия Карпина.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59