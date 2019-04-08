Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
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Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Экономика
На космодроме «Восточный» построят газопровод
Газовики в настоящее время готовятся к началу строительно-монтажных работ для создания межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Углегорск» до потребителей космодрома «Восточный».
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи
США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Общество
Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено в 20:56
Культура
«Союзмультфильм» в 2019 году произведет около 500 минут анимации
Около 500 минут анимации создадут на "Союзмультфильме" в 2019 году, сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.
Обновлено в 20:28
Общество
Суд по иску «Хайнекен» прекратил охрану знака «Русская охота»
В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака истец ссылается на то, что он является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Охота».
Обновлено 05 апреля в 03:00
Происшествия
В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Авто
Легендарная «Победа» плюс Mitsubishi Pajero
Обновлено в 07:53
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Здоровье
Новые регламенты медицинской реабилитации: за и против
Новые регламенты медицинской реабилитации — не для инвалидов и тяжелобольных, заявили пациенты с инвалидностью и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Недвижимость
Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24