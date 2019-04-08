Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

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