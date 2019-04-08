Общество

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
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Регионы ДФО оказались в аутсайдерах рейтинга по вовлеченности жителей в малый бизнес

EastRussia20:26

Калининградская область лидирует по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°19:47

Забайкалье оказалось аутсайдером рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес

Заб.Ру21:10

Москва вошла в число лидеров по вовлеченности жителей в малый бизнес

Вечерняя Москва17:36

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

РИА Новости17:13
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В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

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ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
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В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
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На космодроме «Восточный» построят газопровод

Газовики в настоящее время готовятся к началу строительно-монтажных работ для создания межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Углегорск» до потребителей космодрома «Восточный».
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США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

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Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Общество

Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ

Обновлено в 17:07
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено в 20:56
Культура

«Союзмультфильм» в 2019 году произведет около 500 минут анимации

Около 500 минут анимации создадут на "Союзмультфильме" в 2019 году, сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.
Обновлено в 20:28
Общество

Суд по иску «Хайнекен» прекратил охрану знака «Русская охота»

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака истец ссылается на то, что он является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Охота».
Обновлено 05 апреля в 03:00
Происшествия

В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек

В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Авто

Легендарная «Победа» плюс Mitsubishi Pajero

Обновлено в 07:53
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Здоровье

Новые регламенты медицинской реабилитации: за и против

Новые регламенты медицинской реабилитации — не для инвалидов и тяжелобольных, заявили пациенты с инвалидностью и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Религия

Православные отмечают Благовещение

Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
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Недвижимость

Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей

Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24
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