Экономика

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
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Москва вошла в число лидеров по вовлеченности жителей в малый бизнес

Вечерняя Москва17:36

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

РИА Новости17:13
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Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

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Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
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Обновлено в 18:57
Экономика

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Армия и оружие

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Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
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Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Обновлено в 17:52
Наука

Зрительная информация в памяти поблекла со временем

Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Футбол

Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича

Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.
Обновлено в 16:23
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о расставании Собчак с его сыном

Обновлено в 17:17
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

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Обновлено в 19:00
Музыка

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«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.
Обновлено в 01:08
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Армия и оружие

В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Политика

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку

"Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", - написал глава Белого дома.
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Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Самые дорогие авиабилеты на майские праздники обошлись путешественникам в 600 тысяч рублей, сообщает Туту.ру.
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Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

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Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

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Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»

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«Страсбур» помешал «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат Франции

Матч завершился вничью 2:2. "ПСЖ" мог стать чемпионом в случае победы над "Страсбуром".
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