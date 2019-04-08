Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости вчера в 17:13

Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель - 15,5%. При этом, между регионами эта цифра может отличаться.

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

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