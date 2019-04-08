Экономика

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости вчера в 17:13

Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель - 15,5%. При этом, между регионами эта цифра может отличаться.
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Названы самые бизнес-активные регионы России

Российская газета00:40

Москва вошла в число лидеров по вовлеченности жителей в малый бизнес

Вечерняя Москвавчера в 17:36

В СКФО наименьшее число трудящихся занято в малом бизнесе

Московский Комсомолец00:47

Калининградская область лидирует по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°вчера в 19:47

Забайкалье оказалось аутсайдером рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес

Заб.Рувчера в 21:10

Петербург обогнал Москву и стал третьим по степени вовлеченности в малый бизнес

АБНвчера в 23:29

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:13
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Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»

Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Культура

«Союзмультфильм» намерен выпустить в 2019 году 500 минут анимации

Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество

В России предложат ввести норму учебной нагрузки на школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с инициативой разработки максимальной суточной нормы учебной нагрузки школьников.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перевоплотилась в звезду 80-х

Оригинальная песня группы Roxette имеет официальный клип, и он несколько напоминает видео, которое отсняла Собчак.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Политика

В США сравнили Зеленского с Трампом

На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено вчера в 13:20
Общество

На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16

В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен

Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено вчера в 20:15
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