Экономика

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть жителей, следует из данных рейтинга РИА Новости. При этом меньше всего население занято в малом бизнесе на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.
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Калининградская область лидирует по вовлеченности жителей в малый бизнес - рейтинг

ПРАЙМ17:21

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

РИА Новости17:13
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