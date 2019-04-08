Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть жителей, следует из данных рейтинга РИА Новости. При этом меньше всего население занято в малом бизнесе на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

Хоккей «Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

Гаджеты Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Единоборства Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.

Футбол Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Технологии Специалисты обнаружили в Facebook более 70 групп, предоставляющих незаконные услуги Поддельные документы и "личности" в свободной продаже За последние несколько месяцев команда специалистов по информационной безопасности Cisco Talos составила список из 74 групп в Facebook, администраторы и члены которых предлагали как минимум неэтичные, а в худшем случае откровенно криминальные услуги.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Наука Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.

Технологии WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.

Музыка Почему школьникам нравится юный рэпер Coldcloud с голосом Жукова из «Руки Вверх!» В феврале «Лента.ру» выпустила большой материал о новых исполнителях электронной музыки, популяризирующих культуру 1990-х и 2000-х, поющих о рейвах, дискотеках и наркотиках.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.

Здоровье Минздрав дал советы о правильном питании Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Технологии Нехватка работающих с данными учёных погубит науку и бизнес Фактически, недавнее исследование LinkedIn показало, что американскому бизнесу необходимо заполнить более 150 тыс. рабочих мест для специалистов по обработке данных.