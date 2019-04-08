Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесРИА Новости 17:13
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть жителей, следует из данных рейтинга РИА Новости. При этом меньше всего население занято в малом бизнесе на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Политика
Изменение климата в Арктике привело к миграции животных
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti
В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны
В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Технологии
Специалисты обнаружили в Facebook более 70 групп, предоставляющих незаконные услуги
Поддельные документы и "личности" в свободной продаже За последние несколько месяцев команда специалистов по информационной безопасности Cisco Talos составила список из 74 групп в Facebook, администраторы и члены которых предлагали как минимум неэтичные, а в худшем случае откровенно криминальные услуги.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
Обновлено в 16:54
Музыка
Почему школьникам нравится юный рэпер Coldcloud с голосом Жукова из «Руки Вверх!»
В феврале «Лента.ру» выпустила большой материал о новых исполнителях электронной музыки, популяризирующих культуру 1990-х и 2000-х, поющих о рейвах, дискотеках и наркотиках.
Обновлено в 17:06
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей
О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Технологии
Нехватка работающих с данными учёных погубит науку и бизнес
Фактически, недавнее исследование LinkedIn показало, что американскому бизнесу необходимо заполнить более 150 тыс. рабочих мест для специалистов по обработке данных.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18