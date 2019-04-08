Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25
В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.
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Тульские предприниматели обеспечили области 32 место во всероссийском рейтинге
Московский Комсомолец01:25
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