Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25

В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

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