Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25
В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.
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Тульские предприниматели обеспечили области 32 место во всероссийском рейтинге
Московский Комсомолец01:25
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Виталий Давыдов: «У ЦСКА и СКА один и тот же недостаток — отсутствие опыта у вратарей»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
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