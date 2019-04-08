Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25

В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

Происшествия Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Общество «Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника Звезда 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ не раскрывает детали личной жизни. О семье Свами Даши известно очень мало.

Футбол Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.

Политика В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского» О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.

Политика Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».

Шоу-бизнес Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.

Происшествия В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.

Политика США внесут КСИР в список террористических организаций Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Спорт Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Культура Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Политика Стоимость дебатов Зеленского и Порошенко увеличилась в шесть раз Оценка затрат на организацию и проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко после детальных расчётов возросла с одного до шести миллионов долларов.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.

Политика В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.

Общество В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.

Происшествия При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Авто Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.