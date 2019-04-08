Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25
В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.
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Тульские предприниматели обеспечили области 32 место во всероссийском рейтинге
Московский Комсомолец01:25
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Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество
«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника
Звезда 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ не раскрывает детали личной жизни. О семье Свами Даши известно очень мало.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения
Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.
Обновлено в 07:41
Политика
В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»
О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика
США внесут КСИР в список террористических организаций
Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Стоимость дебатов Зеленского и Порошенко увеличилась в шесть раз
Оценка затрат на организацию и проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко после детальных расчётов возросла с одного до шести миллионов долларов.
Обновлено в 11:13
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников
В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
Обновлено в 09:18
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Авто
Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве
Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17