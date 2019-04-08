Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25
В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тульские предприниматели обеспечили области 32 место во всероссийском рейтинге
Московский Комсомолец01:25
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Энергетика
Экспорт СПГ из России в январе-феврале вырос в 1,8 раза
Экспорт природного газа за указанный период сократился относительно показателя января-февраля 2018г на 2,7%, до 38,5 млрд куб. м. При этом экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за 2 месяца 2019 года подскочил на 81%, или в 1,8 раза, до 9,1 млн куб. м.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.
Обновлено в 13:05
Политика
Иран внес ВС США в список террористических организаций
Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани
На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Наука
Российские ученые рассказали о влиянии космических лучей на мозг
Российские ученые рассказали, каким образом космические лучи отражаются на работе мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых
В современном обществе возрастные болезни стали появляться и у молодого поколения, поэтому уповать только на спецпитание в старости никак нельзя.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья
Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.
Обновлено в 12:57