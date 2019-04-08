Общество

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнесКлуб регионов 03:25

В среднем 15,5% жителей России заняты в малом бизнесе. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Новосибирская области и Петербург, там показатель превышает 23%. В числе аутсайдеров оказались Чечня, Тува и Ингушетия, где занятость в малом бизнесе не превышает 4%.
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Названы лидирующие регионы России по вовлечённости жителей в малый бизнес

Life.ru03:51

Москва вошла в число лидеров по вовлеченности жителей в малый бизнес

Вечерняя Москвавчера в 17:36

Названы самые бизнес-активные регионы России

Российская газета00:40

Тульские предприниматели обеспечили области 32 место во всероссийском рейтинге

Московский Комсомолец01:25

Калининградская область лидирует по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°вчера в 19:47

Доля малого бизнеса в Татарстане превышает среднероссийские показатели

Татар-информ01:44

Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:13
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Энергетика

Экспорт СПГ из России в январе-феврале вырос в 1,8 раза

Экспорт природного газа за указанный период сократился относительно показателя января-февраля 2018г на 2,7%, до 38,5 млрд куб. м. При этом экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за 2 месяца 2019 года подскочил на 81%, или в 1,8 раза, до 9,1 млн куб. м.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Политика

Медведев назначил нового главу Роструда

Главой Федеральной службы по труду и занятости стал Михаил Иванков, ранее занимавший должность заместителя в этом ведомстве.
Обновлено в 13:05
Политика

Иран внес ВС США в список террористических организаций

Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани

На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Обновлено в 11:05
Политика

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика

Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского

Обновлено в 09:51
Наука

Российские ученые рассказали о влиянии космических лучей на мозг

Российские ученые рассказали, каким образом космические лучи отражаются на работе мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Памятник УПА в Харькове забросали мусором

Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Здоровье

Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых

В современном обществе возрастные болезни стали появляться и у молодого поколения, поэтому уповать только на спецпитание в старости никак нельзя.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья

Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Общество

В Словакии запретят выступления животных в цирках

Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.
Обновлено в 12:57
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