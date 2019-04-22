Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населенияРИА Новости вчера в 20:01
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась. Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.
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Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Спорт
Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой
Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Общество
Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Регина Бурд показала округлившийся животик
Регина публикует в своем «Инстаграм» разнообразные фото в видео, а на одном из коротких видео в сториз она и продемонстрировала округлившийся животик.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек
Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.
Обновлено вчера в 19:48
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Новосибирец с бирюзовыми волосами может стать лучшим певцом страны
Олег Вишневский из Новосибирска попал в новый этап шоу "Песни" на телеканале ТНТ На шоу "Песни" (производство телеканала ТНТ) стартовали отборы.
Обновлено вчера в 23:55