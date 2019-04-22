Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населенияРИА Новости вчера в 20:01

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась. Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

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