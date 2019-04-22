Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населенияРИА Новости вчера в 20:01

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась. Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.
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Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Реальное время01:20

Подмосковье названо одним из регионов‐лидеров по приросту населения

Телеканал 360°02:27

За два года Тульская область потеряла 30 тысяч населения

Московский Комсомолец01:03

Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения

ФАН00:11

Топ-10 регионов России с самым большим приростом населения

Вести.Финансвчера в 23:32

Уральский регион обогнал Московскую область по приросту населения

URA.Ru01:20

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01
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Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек

Обновлено вчера в 09:09
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Спорт

Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой

Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Регина Бурд показала округлившийся животик

Регина публикует в своем «Инстаграм» разнообразные фото в видео, а на одном из коротких видео в сториз она и продемонстрировала округлившийся животик.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Обновлено в 00:55
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено вчера в 19:37
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Транспорт

Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Михаил Козаков был женат 5 раз, а ушел из жизни в одиночестве

Обновлено в 01:47
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом

Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Обновлено в 00:39
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Музыка

Новосибирец с бирюзовыми волосами может стать лучшим певцом страны

Олег Вишневский из Новосибирска попал в новый этап шоу "Песни" на телеканале ТНТ На шоу "Песни" (производство телеканала ТНТ) стартовали отборы.
Обновлено вчера в 23:55
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