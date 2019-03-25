Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в РоссииРИА Новости 17:32

Как отмечается в исследовании, около 6 миллионов семей в России обслуживают сейчас хотя бы один ипотечный кредит. Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
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Ленобласть опередила Петербург по доступности ипотеки

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Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

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ДЕЛА.ru22:03

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

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Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье

Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
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Родители юных пациентов возмущены тем, что их филиал закрывают, а детей переводят в другие клиники.
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В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода

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В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера

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Армия и оружие

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Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
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Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00
Спорт

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
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Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
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Дабл-дабл Уокера помог «Шарлотт» одержать третью победу подряд

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В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов

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Патрушев предупредил Украину о распаде в случае переизбрания Порошенко

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.
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Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
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Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»

По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
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Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

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Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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Последние проекты автозавода из Серпухова

До 1989 года автозавод специализировался на выпуске мотоколясок.
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Происшествия

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек

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