Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в РоссииРИА Новости 17:32
Как отмечается в исследовании, около 6 миллионов семей в России обслуживают сейчас хотя бы один ипотечный кредит. Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайты20:40
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): cколько секса полагается человеку? (Dagens Nyheter)
Почти год назад молодой человек по имени Алек Минассян (Alek Minassian) в Торонто насмерть задавил грузовиком восемь женщин и двоих мужчин.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Нюша упала в цене после выхода из декрета
Обновлено в 15:30
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 18:25
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено в 13:05
Общество
В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle
Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Политика
В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам
Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено в 16:50
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Политика
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Обновлено в 19:12
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21