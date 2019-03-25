Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в РоссииРИА Новости 17:32

Как отмечается в исследовании, около 6 миллионов семей в России обслуживают сейчас хотя бы один ипотечный кредит. Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

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