Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в РоссииРИА Новости 17:32
Как отмечается в исследовании, около 6 миллионов семей в России обслуживают сейчас хотя бы один ипотечный кредит. Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
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Футбол
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:23
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
Обновлено в 19:19
Экономика
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено в 13:15
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29
Интернет
«Варвара» поспорит с «Алисой»
После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Спорт
Елена Вяльбе: Могу сказать, что мы на «4+» сезон отработали
Могу сказать, что мы на 4+ сезон отработали, за что всем спасибо, и спортсменам, и тренерам.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Курение может навредить вашему ребенку
Эксперты провели исследование и выяснили, что все виды курения родителей были связаны с риском врожденных пороков: курение отца увеличивало риск появления детей с врожденными уродствами в 2 раза, а женщины, которые курили во время беременности, имели высокую вероятность рождения ребенка с пороком сердца.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок
Обновлено в 09:56
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Общество
В Вене прошла демонстрация в память о бомбардировках НАТО Югославии
В столице Австрии прошло шествие в память о бомбардировках авиацией НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 19:56