Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40
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Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму
В учениях примут участие десантно-штурмовые и артиллерийские полка седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии.В них задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Обновлено в 06:06
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту
Обновлено в 14:11
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Спорт
М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше
Признаю, во время гонок порой хочется послать всё куда подальше. Но никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы прекратить выступать.
Обновлено в 14:43
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Здоровье
Детской больнице на Васильевском подарят уникальные мединструменты
Княгиня Вера Оболенская подарит больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове уникальные хирургические инструменты.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера
Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Политика
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Госдеп рассказал о сроках пребывания контингента США в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Белый дом пока не знает, сколько времени остаточный американский военный контингент будет находиться в арабской республике.
Обновлено в 15:15
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Политика
Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа
Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Происшествия
Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице
Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Культура
В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина
Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.
Обновлено в 15:26
Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
Обновлено в 14:17
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку
Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
Обновлено в 15:20