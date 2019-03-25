Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму В учениях примут участие десантно-штурмовые и артиллерийские полка седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии.В них задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

Экономика Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.

Спорт М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше Признаю, во время гонок порой хочется послать всё куда подальше. Но никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы прекратить выступать.

Здоровье Детской больнице на Васильевском подарят уникальные мединструменты Княгиня Вера Оболенская подарит больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове уникальные хирургические инструменты.

Армия и оружие Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.

Политика МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».

Армия и оружие Госдеп рассказал о сроках пребывания контингента США в Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Белый дом пока не знает, сколько времени остаточный американский военный контингент будет находиться в арабской республике.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Политика Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.

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Происшествия В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Происшествия Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.

Культура В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.