Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Происшествия Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.

Происшествия СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.

Финансы ВТБ вновь снизил ставки по валютным вкладам Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в долларах и евро, сообщила ТАСС старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Шоу-бизнес Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Наука В Китае нашли уникальные окаменелости По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Происшествия Круизный лайнер Viking Sky отбуксирован в порт Молде Известно, что круизный лайнер Viking Sky, эвакуация пассажиров с борта которого была приостановлена, буксировали в порт города Молде с помощью двух других судов.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Общество Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться Журналист Сергей Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться перед омичами.

Интернет Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Армия и оружие Российские военные самолеты приземлились в Венесуэле Военные самолеты России Ан-124 и Ил-62 сели в Венесуэле. Они доставили несколько тонн грузов. Об этом сообщает газета El Comercio.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Транспорт ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.

Армия и оружие США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.

Армия и оружие Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

Происшествия Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.

Финансы Фондовый рынок США открыл неделю в «красной зоне» Основные индексы Уолл-стрит открыли торги снижением на фоне прогнозов о грядущем спаде мировой экономики, 25 марта передает агентство Reuters.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.