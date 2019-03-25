Названы регионы с самой доступной ипотекой в РоссииРоссийская газета 02:21

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг. В ЯНАО, к примеру, купить двухкомнатную квартиру в кредит могут 68,2 процента семей.

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

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