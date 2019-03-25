Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40
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Политика
Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру лишением должностей.
Обновлено в 07:35
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Происшествия
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Обновлено в 06:41
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Футбол
Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране
Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
Футбол
Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки
Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
Обновлено в 05:07
Финансы
ВТБ снизил ставки валютных вкладов второй раз за месяц
ВТБ снизил ставки вкладов в долларах и евро, следует из опубликованных тарифов банка.
Обновлено в 06:19
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела
Обновлено в 05:01
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Политика
В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:32
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Екатеринбурге задержали пенсионера-педофила
Полицейские Екатеринбурга задержали пенсионера, который нападал на маленьких девочек в микрорайоне Заречном.
Обновлено в 06:12
Авто
Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Обновлено в 01:40
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Музыка
Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»
Обновлено в 08:03
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02