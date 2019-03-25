Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Власти: доступность ипотеки в ЯНАО поддерживается на региональном уровне

РИА Новости03:23

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Российская газета02:21

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Телеканал 360°вчера в 20:16

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Life.ruвчера в 23:49

Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку

НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

URA.Ruвчера в 20:17

Эксперты определили регионы с более доступной ипотекой

Московский Комсомолец01:47
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Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру лишением должностей.
Обновлено в 07:35
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Происшествия

Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей

Обновлено в 06:41
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Футбол

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
Футбол

Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки

Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Финансы

ВТБ снизил ставки валютных вкладов второй раз за месяц

ВТБ снизил ставки вкладов в долларах и евро, следует из опубликованных тарифов банка.
Обновлено в 06:19
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела

Обновлено в 05:01
Происшествия

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Политика

В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:32
Политика

Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера

В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пенсионера-педофила

Полицейские Екатеринбурга задержали пенсионера, который нападал на маленьких девочек в микрорайоне Заречном.
Обновлено в 06:12
Авто

Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Обновлено в 01:40
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Музыка

Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»

Обновлено в 08:03
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
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