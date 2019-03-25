Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40
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Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, расположенных к северу от Тель-Авива.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
Обновлено в 14:48
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Сотни кемеровчан 25 марта пришли к мемориальному камню рядом с бывшей территорией ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Здоровье
В Башкирии проснулись клещи: зарегистрированы первые укусы
Обычно, первые случаи нападения клещей регистрируются в начале апреля. В этом году клещи проснулись рано.
Обновлено в 12:49
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке
По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 18:45
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света
План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
Обновлено в 16:10
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31