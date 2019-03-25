Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Северная надбавка

Российская газета10:50

Власти: доступность ипотеки в ЯНАО поддерживается на региональном уровне

РИА Новости03:23

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

URA.Ruвчера в 20:17

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Life.ruвчера в 23:49

Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку

НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40

Эксперты определили регионы с более доступной ипотекой

Московский Комсомолец01:47

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Телеканал 360°вчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Обновлено в 11:35
Армия и оружие

В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, расположенных к северу от Тель-Авива.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
Обновлено в 14:48
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

Сотни кемеровчан 25 марта пришли к мемориальному камню рядом с бывшей территорией ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено в 15:14
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Здоровье

В Башкирии проснулись клещи: зарегистрированы первые укусы

Обычно, первые случаи нападения клещей регистрируются в начале апреля. В этом году клещи проснулись рано.
Обновлено в 12:49
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Футбол

Португалия — Сербия 1:1

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке

По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Обновлено в 15:19
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 18:45
Культура

Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»

Обновлено в 05:42
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света

План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
Обновлено в 16:10
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное