Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Северная надбавка

Российская газета10:50

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Телеканал 360°вчера в 20:16

Эксперты определили регионы с более доступной ипотекой

Московский Комсомолец01:47

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Life.ruвчера в 23:49

Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку

НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

URA.Ruвчера в 20:17

Власти: доступность ипотеки в ЯНАО поддерживается на региональном уровне

РИА Новости03:23
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Армия и оружие

У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Александр Незлобин купил квартиру в ипотеку

Александр Незлобин приобрел квартиру в черте Москвы. Жилье шоумен оформил в ипотеку.
Обновлено в 17:00
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Политика

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Обновлено в 15:06
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Обновлено в 14:08
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Кино

В Китае из «Богемской рапсодии» удалили все гомосексуальные сцены

Обновлено в 09:16
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Политика

В МИД прокомментировали доклад Мюллера по «российскому вмешательству»

Вывод итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об отсутствии сговора между предвыборным штабом республиканца Дональда Трампа и Россией не мог быть иным, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в понедельник, 25 марта, на сайте ведомства.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации

Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки

Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Культура

Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»

Обновлено в 05:42
Политика

Пушков связал решение Трампа по Голанам с выборами в США

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 16:09
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено в 03:04
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Гаджеты

Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
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