Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Авто
Geely представила первый кроссовер на платформе Volvo
Обновлено в 10:20
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Музыка
Мариинский театр исполнит оперу Вагнера в московском «Зарядье»
«В московском концертном зале "Зарядье" солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 4 апреля представят торжественную сценическую мистерию Рихарда Вагнера "Парсифаль" в концертном исполнении», – рассказали в театре.
Обновлено в 14:02
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.
Обновлено в 21:54
Футбол
От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистом
Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проверить, почему Фабиану Шеру позволили продолжить игру за Швейцарию в отборочном турнире Евро-2020, передает "Би-би-си".
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено в 20:51
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено в 21:27
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей
По мнению политика, Петропавловск должен быть назван в честь хана Абылая, Павлодар – именем хана Кенесары, который почитается в стране как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи.
Обновлено в 04:02
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
На Украине подсчитали убытки от прекращения транзита газа из России
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказался в эфире телеканала «112 Украина» о том, что страна потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит газа.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
ЦРТ готовит голосового помощника «Варвару»
ЦРТ контролируется Газпромбанком. Голосовой помощник поддерживает биометрию и будет доступен сторонним компаниям по лицензии.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика
Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на украинский телеканал "1+1".
Обновлено в 19:04
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»
Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
Обновлено в 08:49
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04