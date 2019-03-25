Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Северная надбавка

Российская газета10:50

Камчатские депутаты просят руководство страны снизить ипотечную ставку

РИА Новости08:09

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Телеканал 360°вчера в 20:16

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Life.ruвчера в 23:49

Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку

НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

URA.Ruвчера в 20:17

Эксперты определили регионы с более доступной ипотекой

Московский Комсомолец01:47
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика

«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя

Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

США провели испытания двух противоракет над Тихим океаном

Обновлено в 17:34
Армия и оружие

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»

Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Общество

Врио губернатора оценил состояние Челябинска на «двойку»

Обновлено в 13:40
Общество

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Футбол

Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Теннис

Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

В Астраханской области истребители уничтожили пикапы боевиков

Обновлено в 03:16
Общество

Кожемяко уволил очередного директора департамента

В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика

Помпео потребовал от России перестать лезть в Венесуэлу

Обновлено в 11:24
Политика

Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

Обновлено в 01:08
Наука

Гроза превзошла по мощности Кольскую АЭС

Всего с апреля 2011-го по декабрь 2014 года ученые исследовали таким образом 184 грозы.
Обновлено в 08:32
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Хоккей

Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА

СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Общество

На ЦОФ «Краснокаменская» вводится система пылеподавления

Общественные активисты и некоторые СМИ обвинили в этом обогатительную фабрику "Краснокаменская" (входит в Группу компаний ТАЛТЭК).
Обновлено в 07:30
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