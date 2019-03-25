Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 20:40
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Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика
«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя
Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных
Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Общество
Врио губернатора оценил состояние Челябинска на «двойку»
Обновлено в 13:40
Общество
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Общество
Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира
Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Футбол
Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Теннис
Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Помпео потребовал от России перестать лезть в Венесуэлу
Обновлено в 11:24
Наука
Гроза превзошла по мощности Кольскую АЭС
Всего с апреля 2011-го по декабрь 2014 года ученые исследовали таким образом 184 грозы.
Обновлено в 08:32
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Хоккей
Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА
СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Общество
На ЦОФ «Краснокаменская» вводится система пылеподавления
Общественные активисты и некоторые СМИ обвинили в этом обогатительную фабрику "Краснокаменская" (входит в Группу компаний ТАЛТЭК).
Обновлено в 07:30