Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32

Аутсайдеры Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа. На последнем месте – Чечня, там лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На предпоследнем – Ингушетия (8%).

с чего всё началось

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

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