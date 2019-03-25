Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотекиРИА Новости вчера в 17:32
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Аутсайдеры Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа. На последнем месте – Чечня, там лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На предпоследнем – Ингушетия (8%).РИА Новостивчера в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»
Обновлено в 02:02
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Футбол
Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020
Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Саратовская школьница споет на НТВ
Анастасия Симоганова, 16-летняя девушка из Саратова, стала участницей суперсезона телепроекта "Ты супер!" на канале НТВ.
Обновлено 23 марта в 03:22
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о пополнении в тренерском штабе национальной сборной, передают "Известия".
Обновлено в 01:12
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»
Александр Серов считает «фальсификациями» все тесты ДНК, проведённые в целях попытки доказать родство с ним.
Обновлено в 01:31
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Накануне лета: когда лучше покупать дачи и сколько они стоят этой весной
Весна считается лучшим временем для поиска и выбора дачи. И не только потому, что впереди лето, которое можно будет провести в новом доме.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.
Обновлено в 01:02
Общество
В мэрии Челябинска отреагировали на жалобы горожан Алексею Текслеру
Все выходные чиновники мэрии Челябинска анализировали сообщения горожан, поступившие в Инстаграм Алексея Текслера.
Обновлено в 01:06
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Борису Дубровскому сделали экстренную операцию на сердце
Обновлено в 00:07
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Происшествия
BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы
В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35
National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21
Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Авто
Ателье Wheelsandmore представило особый спорткар Aston Martin Vantage
Тюнеры из ателье Wheelsandmore представили собственную версию модели Aston Martin Vantage.
Обновлено в 00:46