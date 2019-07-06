Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в РоссииИзвестия 04:47
С января по апрель текущего года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат 6 июля.
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В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние 10 лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше.
— Юрий Крупнов, российский писательТелеканал 360° 03:45
с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.RT на русском02:00
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