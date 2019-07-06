Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.

с чего всё началось

В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние 10 лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше.

С января по апрель текущего года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат 6 июля.

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Происшествия Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.

Происшествия В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.

Политика Посол РФ в США отреагировал на сокращение срока заключения Бутиной Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами прокомментировал сокращение срока россиянке Марии Бутиной, осужденной в США.

Шоу-бизнес Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.

Шоу-бизнес Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» - описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Здоровье Чаще всего на линию «1-300» звонят сахалинцы с больными зубами За три месяца работы телефонной линии 1-300 в Сахалинской области колл-центр принял более 42 тысяч звонков.

Футбол Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина» Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Армия и оружие Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.

Политика Журналист из США восхитился Крымом Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.

Армия и оружие Системы ПВО «Бук» впервые применят новые ракеты Дислоцированная под Курском бригада ПВО погрузилась в эшелон и отправилась на полигон Капустин Яр в Астраханской области, чтобы впервые в России выполнить болевые стрельбы новыми ракетами.

Шоу-бизнес Наталья Подольская сделала «настоящее» селфи без косметики Поклонники согласились с певицей, а многие отметили, какой красивой и «настоящей» выглядит в кадре она сама.

Армия и оружие Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.