Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в РоссииИзвестия 04:47

С января по апрель текущего года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат 6 июля.
Читать в источнике
Юрий Крупнов
В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние 10 лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше.
— Юрий Крупнов, российский писательТелеканал 360° 03:45
с чего всё началось

Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
RT на русском02:00

Подробнее о событии

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

ТАСС05:09

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

РБК04:56

Выявлены лидеры среди регионов по количеству разводов

Газета.Ru04:17

Названы регионы России с наибольшим количеством разводов

Говорит Москва04:30

Росстат: республики СКФО отличаются самыми крепким браками в России

Московский Комсомолец04:37

Названы регионы — лидеры по числу разводов

РИА Новости02:48

Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году

RT на русском02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

Названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море

Обновлено в 04:03
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Экономика

Мутко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Иркутской области

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:24
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено вчера в 05:15
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Политика

Посол РФ в США отреагировал на сокращение срока заключения Бутиной

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами прокомментировал сокращение срока россиянке Марии Бутиной, осужденной в США.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой

Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» - описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.
Обновлено в 04:44
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Стал известен пол ребенка бывшей жены Андрея Урганта

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Чаще всего на линию «1-300» звонят сахалинцы с больными зубами

За три месяца работы телефонной линии 1-300 в Сахалинской области колл-центр принял более 42 тысяч звонков.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью

Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.
Обновлено в 04:59
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Системы ПВО «Бук» впервые применят новые ракеты

Дислоцированная под Курском бригада ПВО погрузилась в эшелон и отправилась на полигон Капустин Яр в Астраханской области, чтобы впервые в России выполнить болевые стрельбы новыми ракетами.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Наталья Подольская сделала «настоящее» селфи без косметики

Поклонники согласились с певицей, а многие отметили, какой красивой и «настоящей» выглядит в кадре она сама.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Обновлено вчера в 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное