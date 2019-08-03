Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психикиИзвестия 05:22
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя.
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с чего всё началось
Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.RT на русском02:01
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Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
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Обновлено в 07:05
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В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка
В Хабаровске городские власти приняли экстренное решение засыпать ворота дамбы, чтобы снизить возможность подтопления жилых домов.
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Обновлено в 07:38
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Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
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В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
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