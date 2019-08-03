Здоровье

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психикиИзвестия 05:22

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя.
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с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами

Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.
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