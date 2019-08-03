Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психикиИзвестия 05:22
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя.
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с чего всё началось
Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.RT на русском02:01
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Обновлено в 06:09
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Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
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Обновлено 31 июля в 08:03
Кино
Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли
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Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
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Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
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«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
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Общество
До 1 тыс. человек приняли участие в митинге в Санкт-Петербурге — МВД
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Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
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Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в праздновании Дня десантников и ССО Вооруженных сил Республики Беларусь
Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня десантников и Сил специальных операций (ССО), которые прошли на базе Брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
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Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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