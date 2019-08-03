Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.

с чего всё началось

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя.

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.

Единоборства Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.

Происшествия В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.

Политика Зеленский встретится с Трампом в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Футбол Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Общество Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.

Политика Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Армия и оружие Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в праздновании Дня десантников и ССО Вооруженных сил Республики Беларусь Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня десантников и Сил специальных операций (ССО), которые прошли на базе Брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Происшествия В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.