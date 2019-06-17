Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости вчера в 17:21

Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году.
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Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.
РИА Новостивчера в 17:21

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ЯНАО возглавил рейтинг благосостояния семей, аутсайдером стала Кабардино-Балкария

Коммерсантъ00:30

Названы регионы с самыми богатыми семьями

Life.ruвчера в 23:58

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Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

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ФАНвчера в 18:22

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

РИА Новостивчера в 17:21
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Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

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Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Общество

СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат

При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье

Больной платит дважды: врачи лишь собирают деньги с пациентов

Как водится, все врачи во время удаленной консультации спросили про жалобы и историю болезни.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено вчера в 01:15
Авто

Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено 15 июня в 23:43
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ

Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Миллионные протесты прошли в Гонконге

Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.
Обновлено в 00:31
Здоровье

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество

В Зеленограде проходит митинг против строительства мусорного полигона

Рядом же активисты собирают подписи против строительства мусорного полигона.
Обновлено вчера в 12:03
Авто

Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

IPO Slack и криптовалюта Facebook. К чему готовиться инвестору

У компании 575 крупных клиентов, которые ежегодно платят Slack за использование инструмента для обмена сообщениями около $100 тыс. каждая.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище

Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшейся в 2004 году.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Общество

Уходят из менеджеров во флористы: специалист по профориентации — о резкой смене карьеры в 40 лет

Современная тенденция: у женщин в зрелом возрасте берет верх мотивация на творчество, и многое из того, что они любили делать раньше, создавать как хобби, становится их основной работой.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
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Экономика

Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено вчера в 20:03
Музыка

Гитара от мэра: в Абакане вручили гран-при фестиваля «Солнцеворот»

Обновлено в 00:47
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