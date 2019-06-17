Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости 17:21

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

с чего всё началось

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