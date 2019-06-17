Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости 17:21
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
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По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.РИА Новости17:21
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Происшествия
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Кино
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Обновлено в 21:36
Здоровье
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Политика
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Обновлено вчера в 18:31
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Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
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Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Космос
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Политика
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Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
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Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.
Обновлено в 20:14
Общество
Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта
С 09:00 17 июня паромная переправа Ванино-Холмск закрыта.
Обновлено в 18:34
Наука
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Экономика
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Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования
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Обновлено в 21:13
Общество
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Обновлено в 20:00
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18