Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости 17:21
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
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По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.РИА Новости17:21
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:42, Вашингтон
Политика
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В ДТП на Ставрополье погибли два человека
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Общество
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за циклона, пришедшего на остров в выходные, сообщили РИА Новости в понедельник в Сахалинском морском пароходстве.
Обновлено в 21:42
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День Святой Троицы отмечают православные
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Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Экономика
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Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:54
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Общество
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При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено в 21:49
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
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Обновлено в 19:06
Политика
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Общество
Россия в 2018 году снизила сброс стоков в Амур на 35,8 миллиона кубометров
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Обновлено в 22:28
Общество
Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено в 23:02
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест Ренато Усатого
Молдавская прокуратура аннулировала ордер на арест лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого, который был задержан сегодня днем по прибытии в Кишинев, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:57
Общество
Лето на Урал вернётся к середине недели
В среду ветер сменится на юго-западный и принесет потепление до +23 °С. И такая погода — с переменной облачностью, небольшими дождями и вполне комфортной температурой, продержится, судя по предварительным прогнозам Росгидромета, до конца недели.
Обновлено в 22:21
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Общество
Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом
Обновлено в 13:04
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39