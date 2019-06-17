Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости вчера в 17:21

По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.

с чего всё началось

Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Экономика Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Происшествия В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.

Шоу-бизнес Боярская примерила украшение для пирсинга Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.

Футбол L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара Как утверждает франузское издание L'Equipe, "ПСЖ" рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара.

Общество СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Политика Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Армия и оружие Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене Как утверждают в Пентагоне, атака с применением SA-7, который "находился примерно в одном километре" от MQ-9, не была эффективной, и беспилотник смог "наблюдать за судном в огне".

Происшествия С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Общество Портал Е1 накажут за рекламу из «Яндекс.Директа» Объявление, за которое наказали сайт, появилось через систему контекстной рекламы «Яндекс.Директ».

Экономика Bitcoin уже дороже $9 тыс. И в этот раз все по-другому Для трех крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, Bitcoin, Ethereum и Ripple, суммарный объем за май составляет более $1 трлн.

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Происшествия Мощный взрыв прогремел в центре Киева В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Инцидент произошёл на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.

Политика Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.

Политика В The New York Times отвергли обвинения со стороны Трампа в госизмене Редакция газеты The New York Times отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ.

Политика Президент Германии оценил отношения ЕС и России Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.

Экономика Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.