Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семейРИА Новости вчера в 17:21
Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.РИА Новостивчера в 17:21
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