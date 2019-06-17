Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьиРоссийская газета 03:54
Максимальный остаток полной семьи с двумя детьми, согласно исследованию, составляет 44,3 тысяч рублей (это среднее значение по стране). Вверху списка регионов, находящихся выше этой отметки, ЯНАО: автономный округ занимает первое место восьмой год подряд и 2018-й исключением не стал.
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По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.РИА Новостивчера в 17:21
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